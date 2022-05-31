ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)

31.05.2022 09:15

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Toplanan belgeler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi aranıyor.

ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)
ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı! Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı! Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gözaltına Alındı… CHP'li Erkek: 'Temelsiz, Yersiz, Haksız ve Hukuksuz'Lent Öz Gözaltına Alındı Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Gözaltına Alındı… CHP'li Erkek: 'Temelsiz, Yersiz, Haksız ve Hukuksuz'Lent Öz Gözaltına Alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2) - Son Dakika


Son Dakika
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement