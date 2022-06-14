Çan Belediye Başkanı Öz, görevden uzaklaştırıldı

ÇANAKKALE'de, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine Çan Belediyesi'nden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Mayıs günü Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y., savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Çan Belediye Başkanı Öz ve firma çalışanı R.A. ise savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Öz ile R.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İddialarla ilgili inceleme yapan Mülkiye Teftiş Kurulu, ifade veren kişiler ile tanıkların baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve soruşturmanın selameti açısından Öz'ün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. İçişleri Bakanlığı da belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti için Öz'ü görevden uzaklaştırdı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasında; Belediye Başkanı Bülent Öz'ün, akrabası Ö.E.'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire alındığı, Öz'ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı iddiaları yer almıştı.