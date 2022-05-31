Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı! - Son Dakika
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Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!

31.05.2022 10:55

Çanakkale'nin Çan ilçesinin belediye başkanı Bülent Öz ve beraberindeki 7 kişi, rüşvet, irtikap ve zimmete para geçirme iddiasıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığına Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine Belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı, zimmete para geçirildiği ve görevli memurların görevlerini kötüye kullanıp irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇLAMASI

Çan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U., Belediye Maliye Hizmetler Müdürü A.Y ve firma çalışanı R.A rüşvet irtikap ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

3 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Soruşturma ile ilgili yapılan aramalarda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Bülent Öz, Hisarcık, İrtikap, Rüşvet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı! - Son Dakika
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