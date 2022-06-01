ÇAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZ, ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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ÇAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZ, ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

01.06.2022 07:56
ÇAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZ, ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

ÇANAKKALE'de, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belediye çalışanları Ş.U. ve A.Y. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.E. isimli kişinin şikayeti üzerine Çan Belediyesi'nden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında dün sabah Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y., savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A. ise savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Belediye Başkanı Öz ile R.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adliye çıkışında kendisine destek verenlere bir konuşma yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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