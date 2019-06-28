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Çan Belediye Başkanı Öz, güreş sahasını inceledi

4 dakika önce

Çan Belediyesi tarafından 20 Temmuz'da yapılacak olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi hazırlıklar sürüyor.

Çan Belediye Başkanı Öz, güreş sahasını inceledi, System.String[]
Çan Belediyesi tarafından 20 Temmuz'da yapılacak olan Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi hazırlıklar sürüyor.

Hacılar altında bulunan güreş sahasında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz incelemelerde bulundu. Çan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta ve Halkla İlikler Müdürlerinin yanı sıra 1990 Yılı Kırkpınar ağası İşadamı Murat Köse ve Çan Yağlı Pehlivan Güreşleri 2019 ağası Yakup Köse ile birlikte güreş sahada inceleme yapan Başkan Öz, güreş sahasının düzenlenmesi ve çalışmalar hakkında Fen işleri Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Spor
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