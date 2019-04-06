Son Dakika Haberleri: Çan Belediye Başkanı Öz' İlk Nikahını Kıydı

Çan Belediye Başkanı Öz' İlk Nikahını Kıydı

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilk nikahını kıydı.

Çan Belediye Başkanı Öz' İlk Nikahını Kıydı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilk nikahını kıydı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Belediyesi'nin devir teslim töreninden sonra tebrikleri kabul ederken, ilk işi olarak önceden kararlaştırılan Pınar Elmas ve Furkan Keleş çiftinin nikah haddini gerçekleştirdi. Çan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen nikah merasiminde Başkan Öz, çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek Kuran-ı Kerim hediye etti. Genç çift Başkan Öz'e görevlerinde başarılar diledi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:31 Kaynak: İHA

Çan Belediyesi, Çanakkale, Bülent Öz, Güncel
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