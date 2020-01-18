Çan Belediye meclisi olağanüstü toplandı - Son Dakika
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Çan Belediye meclisi olağanüstü toplandı

6 saat önce

Çan Belediyesinin 2020 Meclis toplantısında üyelerce ret edilen madde düzeltilerek meclisten geçti.

Çan Belediye meclisi olağanüstü toplandı, System.String[]

Çan Belediyesinin 2020 Meclis toplantısında üyelerce ret edilen madde düzeltilerek meclisten geçti.


Çan Belediyesinin 2020 ilk meclis toplantısında Belediye kadrosunda çalıştırılacak mühendislerin sözleşmelerinin yenilenmesi çalıştırılacak mühendislerin branşları belirtilmediği için Başkan Öz'ün sunduğu teklif önergesi meclis üyelerinin çoğunluğu ile madde ret edilmişti. Maddenin içeriği düzeltildi ve alınan karar ile Çan Belediye Meclisi olağanüstü toplandı ve Çan Belediyesinde çalışmakta olan ve Ocak ayı içerisinde sözleşmeleri yenilenmesi gereken 4 tam zamanlı mühendis, 1 tam zamanlı ekonomist, 1 tam zamanlı avukat ve 1 kısmi zamanlı veteriner ile ilgili Başkan Bülent Öz'ün yaptığı oylamada tüm meclis üyeleri maddeye kabul oyu vererek meclisten geçirdiler. 2'nci maddede bulunan 1 Şehir planlamacısı ve 4 teknikerin maaşları ise alınan karar ile Şehir planlamacısının maaşı 2 bin 750 TL, teknikerlerin maaşları ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi. - ÇANAKKALE

Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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