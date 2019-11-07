Son Dakika Haberleri: Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında
Son Dakika Güncel Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında

Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında

8 saat önce

Çan Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip, çözümleri vatandaşlarla birlikte üretmeye devam ediyor.

Çan Belediye zabıtalardan sokak sokak vatandaşların yanında, System.String[]

Çan Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip, çözümleri vatandaşlarla birlikte üretmeye devam ediyor.


Halka hizmetin en yakın kolu olan zabıta ekipleri Çan'da mahalle mahalle gezerek, vatandaşların taleplerine yerinde hizmet veriyor. Çan Belediyesi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Belediyenin halka en yakın kolu, vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışan zabıta personelimiz mahallelerimizde halkımızın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
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