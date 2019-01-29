Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi 7. Satranç Turnuvası Başladı

Çan Belediyesi 7. Satranç Turnuvası Başladı

59 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Çan Belediyesi 7. Satranç Turnuvası Başladı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen satranç turnuvası başladı.

Okul Öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuva 4 gün sürecek. Turnuva sonunda birinciler 1.000 TL, ikinciler 500 TL, üçüncüler ise 250 TL'lik hediye çekiyle ödüllendirilecek. Madalya ve kupaları takdim edilecek.

Satrancın, bir zihin sporu olmakla beraber, asil bir oyun olduğunu vurgulayan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, " Satranç, bir zihin sporu olmakla beraber, asil bir oyundur. Doğru karar verebilmek adına, stratejik düşünmeyi gerektiren ayrıcalıklı bir spor dalıdır. Bu sebeple satranca olan ilgi büyük. Bu anlamda özellikle küçük yaşlarına rağmen, bu spora gönül veren çocuklarımızı ayrıca kutluyorum. Onlara destek olan anne ve babalarına da teşekkür ediyorum. Çan Belediyesi olarak biz, her sosyal projemizi geleneksel hale getirdik, bu çok önemli ve anlamlı. Çan Belediyesi var olduğu sürece, bu tür etkinlikler devam edecektir, üstelik biz olsak da olmasak da, çünkü iyiden geriye dönmek zordur, eğer siz çıtayı yükseltirseniz bir daha kimse onu aşağıya indiremez. Bu da Çan için, çocuklar için, gelecek için büyük bir kazanım. Onun için biz bu gibi faaliyetlerimize ayrıca önem veriyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Çanakkale, Çan Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz

Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu HDP'den Dikkat Çeken Mustafa Sarıgül Açıklaması: Yüzüne Bile Bakmayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:18:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi 7. Satranç Turnuvası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]