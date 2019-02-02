Çan Belediyesi 7. Satranç Turnuvası Sona Erdi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'nun ilk hamlesiyle 29 Ocak'ta başlayan ve 4 gün süren Çan Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası'nın 7.si sona erdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'nun ilk hamlesiyle 29 Ocak'ta başlayan ve 4 gün süren Çan Belediyesi Geleneksel Satranç Turnuvası'nın 7.si sona erdi.



Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkinler kategorisinde düzenlenen turnuva, Menderes Parkı Cam Mekanda düzenlendi. 4 gün süren maçların ardından Menderes Parkı'nda gerçekleştirilen tören ile ödüller sahiplerine takdim edildi. Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu," 7. Satranç Turnuvası'nda 4 gün boyuca mücadele ederek dereceye giren oyuncularımızı kutluyorum. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bu tür etkinliklerimiz ile beraber oluruz. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.



Ödül törenine Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ile turnuvaya katılan tüm sporcular ve aileleri katıldı. Turnuvada kategorilerinde dereceye giren birincilere 1.000 TL, ikincilere 500 TL, üçüncülere ise 250 TL'lik hediye çekiyle madalyaları verilirken, tüm katılımcılara da teşekkür beratı ve madalya verildi. - ÇANAKKALE

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