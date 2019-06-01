Çan Belediyesi bayram temizliğini bitirdi
1 saat önce
Çan Belediyesi tarafından Ramazan bayramı öncesinde ilçede camiler başta olmak üzere, şehir mezarlığı, park ve bahçelerin temizliği tamamlandı.
Çan Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
tarafından Ramazan bayramı öncesinde ilçede camiler başta olmak üzere, şehir mezarlığı, park ve bahçelerin temizliği tamamlandı.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz
, "Belediye olarak bayram hazırlıklarımızı bitirdik. Gereken titiz çalışmayı arkadaşlar yerine getirdi. Sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçmesini diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE
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