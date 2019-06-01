Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi bayram temizliğini bitirdi
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Çan Belediyesi bayram temizliğini bitirdi

1 saat önce

Çan Belediyesi tarafından Ramazan bayramı öncesinde ilçede camiler başta olmak üzere, şehir mezarlığı, park ve bahçelerin temizliği tamamlandı.

Çan Belediyesi bayram temizliğini bitirdi, System.String[]
Çan Belediyesi tarafından Ramazan bayramı öncesinde ilçede camiler başta olmak üzere, şehir mezarlığı, park ve bahçelerin temizliği tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Belediye olarak bayram hazırlıklarımızı bitirdik. Gereken titiz çalışmayı arkadaşlar yerine getirdi. Sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçmesini diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
Çan Belediyesi, Çan, Güncel
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