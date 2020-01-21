Çan Belediyesi düğün salonlarını yeni sezona hazırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan Belediyesi düğün salonlarını yeni sezona hazırlıyor - Son Dakika

Çan Belediyesi düğün salonlarını yeni sezona hazırlıyor

6 saat önce

Çan Belediyesi, düğün salonlarında bakım çalışmaları gerçekleştirerek yeni sezona hazırlıyor.

Çan Belediyesi düğün salonlarını yeni sezona hazırlıyor, System.String[]

Çan Belediyesi, düğün salonlarında bakım çalışmaları gerçekleştirerek yeni sezona hazırlıyor.


Yapılan hazırlıkları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan ve konuyla ilgili bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Yeni evlenecek çiftlerimiz, cemiyet ve organizasyon düzenleyecek vatandaşlarımız için düğün salonlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor; siz halkımıza yeni yılda daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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