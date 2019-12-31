Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor - Son Dakika

Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor

7 saat önce

Çan Belediyesi, hızla artan nüfus yoğunluğu ile birlikte çevrenin tahrip edilmesini önleyici çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor, System.String[]

Çan Belediyesi, hızla artan nüfus yoğunluğu ile birlikte çevrenin tahrip edilmesini önleyici çalışmalara imza atmaya devam ediyor.


Çan Belediyesi, çevre bilinci duyarlılığı ile çocuklar ve aileleri için bir seminer düzenledi. "Çevremizi ve doğamızı güzel kılmanın yolu çevre bilinci ile hareket eden fertler yetiştirmek" diyerek öğrenciler ve ailelerine bilgilendirme amaçlı seminer düzenleyen Çan Belediyesi, daha evvel iş birliği içerisinde olduğu öğrenciler ile bir araya gelerek hem çevreye duyarlı ve faydalı bir nesil yetiştirme sorumluluğuna imza attı, hem de öğrencileri çeşitli hediyeler ile buluşturdu. "Geri Dönüşüm" seminerinin geleceğin teminatı çocukların doğaya karşı sorumluluk duygusunu artıracağına işaret eden Başkan Bülent Öz, "Çevre duyarlılığı ve görev bilinci ile biz yerel yöneticilere düşen sorumluluğumuz gereği vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz kaynaklara ulaşabilmesi, çocuklarımızın rahat ve elverişli bir ortamda yaşayabilmesi için; çevremizi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan ve çevre bilincinin oluşmasından geçer. Hep birlikte sevgiye dayalı, çevreye saygılı bir geleceğe merhaba diyelim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz
Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi

Son Dakika Haberleri
00:52 Taksim'de yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:52 Kurtuluş'ta yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:52 İstiklal caddesi'nde yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
00:51 İstanbul yeni yıla "ışıl ışıl" girdi (1) - Son Dakika
00:51 Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika
23:38 Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 00:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]