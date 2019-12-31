Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor - Son Dakika

Çan Belediyesi, hızla artan nüfus yoğunluğu ile birlikte çevrenin tahrip edilmesini önleyici çalışmalara imza atmaya devam ediyor.



Çan Belediyesi, çevre bilinci duyarlılığı ile çocuklar ve aileleri için bir seminer düzenledi. "Çevremizi ve doğamızı güzel kılmanın yolu çevre bilinci ile hareket eden fertler yetiştirmek" diyerek öğrenciler ve ailelerine bilgilendirme amaçlı seminer düzenleyen Çan Belediyesi, daha evvel iş birliği içerisinde olduğu öğrenciler ile bir araya gelerek hem çevreye duyarlı ve faydalı bir nesil yetiştirme sorumluluğuna imza attı, hem de öğrencileri çeşitli hediyeler ile buluşturdu. "Geri Dönüşüm" seminerinin geleceğin teminatı çocukların doğaya karşı sorumluluk duygusunu artıracağına işaret eden Başkan Bülent Öz, "Çevre duyarlılığı ve görev bilinci ile biz yerel yöneticilere düşen sorumluluğumuz gereği vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz kaynaklara ulaşabilmesi, çocuklarımızın rahat ve elverişli bir ortamda yaşayabilmesi için; çevremizi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan ve çevre bilincinin oluşmasından geçer. Hep birlikte sevgiye dayalı, çevreye saygılı bir geleceğe merhaba diyelim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE