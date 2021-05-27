Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı - Son Dakika

Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı

27.05.2021 10:47
Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı, System.String[]

Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanları Antalya Kumluca'da yapılan güreşlerden tarih yazarak döndükleri Çan İlçesinde Belediye Başkanı Bülent Öz ve Sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileriyle birlikte davul zurna eşliğinde belediye önünde karşılandılar.

Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanları Antalya Kumluca'da yapılan güreşlerden tarih yazarak döndükleri Çan İlçesinde Belediye Başkanı Bülent Öz ve Sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileriyle birlikte davul zurna eşliğinde belediye önünde karşılandılar.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Ata sporu yağlı güreş' te ilçemizi Türkiye genelinde aldıkları başarılarla temsil eden Çan Belediyesi Güreş kulübü sporcularımız Antalya Kumluca'da yapılan musakkalarda tarih yazarak ilçemize döndüler. Bu başarı hepimizin başarısı

Bu başarıyı "Çan'ın Gururu ve Başarısı" sayıyor; mutlu tabloyu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu başarısının altında güreşçilerimizin mücadelesi, hocamız Halil Pulat ve ekibinin emeğini alkışlıyorum. Güreşçilerimiz için başarılı geçen, Antalya Kumluca Güreşleri dönüşünde, Çan Belediyesi olarak, güreşçilerimize sadece belediye yönetimi olarak ödül törenini düzenleyip, hediyelerinin verilmesini doğru bulmadık. Çünkü bu başarıda herkesin katkısı ve başarısı olduğunu düşünüyoruz.

Dolayısıyla Çan Kamuoyunda her kesimi temsil eden siyasi partilerimiz ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarının da bu ödül töreninde olması ve başarıyı, mutluluğu birlikte paylaşmamız gerektiğini düşündük. Bu sebeple, çağrımıza kulak vererek ödül töreninin, olması gerektiği gibi gerçekleşmesini sağlayan tüm siyasi parti ve STK temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu başarı tablosunda, gururlu günümüzü birlikte yaşamamızı sağlayan siyasi parti temsilcileri, CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Sezgin, AK Parti İlçe Başkan vekili Ayhan Gündüz, MHP İlçe Başkanı Halil Turhan, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Yılmaz'a, STK Başkanlarımız, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Davut Tekne, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemali Ergin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanvekili Nevzat Kılıçarslan, Sanayi Sitesi Başkanı Kadir Deveci ile ayrıca her koşulda Ata Sporu güreşin destekçisi Kırkpınar Ağası Murat Köse Ağabeyimize teşekkürlerimi sunuyorum. Programa Çan dışında olan Çan Güreşleri Ağası Yakup Köse' de güreşçilere teşekkürlerini iletti. Diyen Başkan Öz, Ayrıca en önemlisi, başından beri, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal'ın destekleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Kalkan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Gerçek'e katkıları için teşekkür ediyorum "dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı
Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı
Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı
Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı
Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı
Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı - Son Dakika Spor


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