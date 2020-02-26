Çan Belediyesi Güreş Kulübü, Türkiye finaline gitmeye hak kazandı - Son Dakika

Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, İl Şampiyonasında ferdi klasmanda 6 şampiyonluk aldı. Kulüp ayrıca takım halinde de şampiyonluğunu ilan etti.



Gösterdikleri performansla Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finallerinde Çan'ı temsil etmeye hak kazanan Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcularının performansı göz dolduruyor. Spora ve özellikle genç sporculara büyük önem vererek destek olan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcularımızı performanslarından dolayı kutluyor, gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde sonsuz başarılar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE