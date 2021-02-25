Çan Belediyesi 'hoş geldin bebek' projesi devam ediyor - Son Dakika

Çan Belediyesi 'hoş geldin bebek' projesi devam ediyor
25.02.2021 15:15
Çan Belediyesi, pandemi sürecinde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek 'hoş geldin bebek' projesini sürdürüyor.
Çan Belediyesi, pandemi sürecinde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek 'hoş geldin bebek' projesini sürdürüyor.
Pandemi sürecinde de yeni doğan bebeklerin hediyelerini göndermeyi ihmal etmeyen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ve heyecanına ortak olmaya devam ediyoruz. Değerli annelerimizi ve evlatlarımızı mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde ziyaret ederek hediyelerimizi sunduk. Yaşam kaynağı kanatsız meleklerimize, aileleri ile beraber sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı