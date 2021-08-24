Çan Belediyesi İstiklal mahallesine ödeme noktası açtı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan Belediyesi her mahallede bir hizmet noktası oluşturma planlaması kapsamında İstiklal Mahallesine ödeme noktası açtı.

Çan Belediyesi, her mahallede bir hizmet noktası oluşturma planlaması kapsamında daha önce Karşıyaka, Fatih, Osman Efendi ve Atatürk mahallelerine açtığı ödeme noktalarından sonra şimdi de İstiklal mahallesine ödeme noktası açtı. İstiklal Düğün Salonuna açılan ödeme noktası hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İstiklal Mahallemizin ihtiyaç duyduğu Çan Belediyesi ödeme noktasını istiklal düğün salonumuzun içinde oluşturduğumuz ofis ile hemşehrilerimize sunmanın mutluluğu içindeyiz. Daha kolay, hızlı ve ulaşılabilirlik noktasında belediyemize ait tüm ücret ödemeleri ve ek olarak elektrik, doğalgaz, Telekomünikasyon, Digitürk ve Western Union para göndermeleri için İstiklal Mahallemizin sakinlerine rahatlık sağlayacak ödeme noktası hizmete başladı" dedi. - ÇANAKKALE