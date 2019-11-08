Çan Belediyesi Karate Kulübü Avrupa'da ödüle doymuyor

Çan Belediyesi Karate Kulübü sporcuları, Avrupa Şampiyonasında toplam 25 derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.



Toplamda 25 Avrupa derecesi alan ve Avrupa Şampiyonluk Kupası, Avrupa İkinciliği Kupası ve Avrupa Üçüncülüğü Kupası ile kürsüde Türk bayrağını dalgalandıran Çan Belediyesi Karate Kulübü sporcularını Çan Belediye Başkanı Bülent Öz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.



Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Çan Belediyesi Karate Kulübü sporcularını, teknik kadroyu üstün başarıları ve bize yaşattıkları tarifsiz gurur için kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Çan Belediye Karate Kulübü sporcuları yarışmalardan; 7 altın madalya, 9 gümüş madalya, 9 bronz madalya olmak üzere toplam 25 Avrupa derecesi elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - ÇANAKKALE