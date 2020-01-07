Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Çan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Çan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Çan İlçesinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilçede belediye çalışanları da karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün koordinesiyle sabah saat 6'da başlayan çalışmalara Başkan Bülent Öz'de katılıyor. Başkan Öz, " İlçemizde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm personelimiz ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ilçemizin ana halterlerinde çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle aralarındaki yollarımızı da ekiplerimiz açıyor. İlçemiz sınırları içerisinde sıkıntılı bir durum şimdilik yok. Ekiplerimiz ile birlikte 24 saat çalışmalarımızın başındayız" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Sabah, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
19:38 Trump, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı ile İran'ı görüştü - Son Dakika
19:36 Kalın: "(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek" - Son Dakika
19:34 AB'den "Libya'da diplomatik çözüm" çağrısı - Son Dakika
19:34 Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
19:33 Yüzüncü Yıl Üniversitesinde sanal herbaryum açıldı - Son Dakika
19:05 İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Son Dakika
18:37 İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 19:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]