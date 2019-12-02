Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi
Son Dakika Güncel Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika

Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi

6 saat önce

Çan Belediyesi, motosiklet kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim vermek için Milli Eğitim Bakanlığı Sürüş Eğitmeni ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Hakemi Tanser Katkar'ın katkılarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik bir eğitim semineri düzenledi.

Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi, System.String[]

Çan Belediyesi, motosiklet kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim vermek için Milli Eğitim Bakanlığı Sürüş Eğitmeni ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Hakemi Tanser Katkar'ın katkılarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik bir eğitim semineri düzenledi.


Gerçekleştirilen seminerin sonunda katkılarından ve desteklerinden dolayı eğitmen Tanser Katkar'a teşekkür plaketi verildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün ve belediyenin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çan Belediyesi olarak motosiklet sevdalılarını bir araya topladık; motosiklet kullanıcılarını bilinçlendirmek ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirmek adına düzenlenen eğitim programımızı gerçekleştirdik" denildi. - ÇANAKKALE

milli eğitim bakanlığı, Çan Belediyesi, Motosiklet, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:29:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]