Çan Belediyesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne hizmet binası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan Belediyesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne hizmet binası - Son Dakika

Çan Belediyesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne hizmet binası

6 saat önce

Çan Belediyesi yerinde hizmet projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığının bulunduğu binaya hizmet ofisi kurdu.

Çan Belediyesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne hizmet binası, System.String[]

Çan Belediyesi yerinde hizmet projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığının bulunduğu binaya hizmet ofisi kurdu.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İlçemizin nüfus oranı fazla olan Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları için muhtarlığın bulunduğu binaya biz de hizmet ofisi oluşturduk. Karşıyaka Mahallesi sakinlerine hizmet vermek adına oluşturduğumuz belediyemize ait hizmet ofisimizde akıllı sayaç su yükleme, su, emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergileri ödemeleri yapılabilecek Vatandaşlarımızın günlük işlerini kolaylaştırmak için kurduğumuz bu hizmet ofisimiz hafta içi 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 16.45 saatleri arası hizmet verecek" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Bülent Öz, Karşıyaka, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:11 Kaynak: İHA
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