Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi'nden Miraç Kandilinde Gödek İkramı

Çan Belediyesi'nden Miraç Kandilinde Gödek İkramı

23 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara gödek ikramı yapıldı.

Çan Belediyesi'nden Miraç Kandilinde Gödek İkramı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara gödek ikramı yapıldı.

Çan Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan ve ilçenin 13 ayrı noktada,900 kilo un ve 540 litre yağ kullanılarak 55 personel ile pişirilerek, gün içinde yaklaşık 63 bin adet gödek vatandaşlara ikram edildi.31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde Çan Belediye Başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Bülent Öz'de ilçe de bulunan 13 Gödek dağıtım standını gezerek çalışanların ve vatandaşların Miraç kandilini kutladı. Öz, " Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) semaya yükseldiği gün olarak kabul edilen bu günde Miraç Kandili'ne ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Yüce Peygamberimizin büyük mucizelerinden olan Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuş ve beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliş mucizesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çanlı hemşehrilerimin olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç Kandilini yürekten kutlar, bu gece yapılacak olan ibadet ve duaların kabul olmasını, tüm Müslüman kardeşlerimizin adına Allah'ın bizi yeni kandil gecelerine ulaştırmasını temenni ederim" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:28 Kaynak: İHA

Çan Belediyesi, Kandil Dağı, Güncel
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