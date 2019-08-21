Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama
Son Dakika Güncel Haber

Çan Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama

1 saat önce

Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

Çan Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama, System.String[]
Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bizim gibi bir can taşıdıklarının ve bu dünyada bizim kadar yaşam hakkına sahip olduklarının bilincindeyiz. Bu düşünceyle parklarımızın girişlerine sokak hayvanlarını besleme kabı yerleştiriyoruz." diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında hassasiyetini dile getiren Başkan Bülent Öz, "Sokak hayvanlarımızı yemeğe, suya ve sevgiye muhtaç etmeyelim; unutmayın onlarda canlı ve her canlı gibi bakıma muhtaç." dedi. - ÇANAKKALE
Çan Belediyesi, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek
Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı ASELSAN'dan tarihi sipariş rekoru! 10,2 milyar doları aştı 149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:20:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]