Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

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Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.


Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir prensibiyle hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Çan Belediyesi ve Başkan Bülent Öz, sosyal medya hesaplarından "Sokaktaki tüm yardıma muhtaç canlarımıza sahip çıkalım ve onları unutmayalım." Paylaşımında bulunarak vatandaşları da sokak hayvanları için hassas olmaya davet etti. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:17 Kaynak: İHA
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