Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu - Son Dakika

Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu

12.11.2020 09:24
Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bir sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdurup mahalle sakinlerinden ve esnaftan görüş alıyor.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bir sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdurup mahalle sakinlerinden ve esnaftan görüş alıyor.

Çan Belediyesi ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Vaiz Mustafa Sokakta gerçekleştirilecek çalışma öncesi "Sosyal Belediyecilik" anlayışını yansıtan uygulama ile bölgede yaşayan vatandaşların fikirlerini alarak düzenleme çalışmasını yapacak. Vaiz Mustafa Sokak'ta ikamet eden vatandaşlara ve esnaflara üç alternatifli proje sunumunu gerçekleştiren Çan Belediyesi, ilgili projeyi içeren pano ve broşürlerle "Siz Hangisini Tercih Edersiniz?" diyerek tercihte bulunmalarını istedi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz," Vaiz Mustafa sokağını vatandaşlarımızın tercihine göre düzenleyeceğiz. Yapılacak çalışma öncesi proje görsellerinin yer aldığı tercih panosunun bulunduğu yerde vatandaşlara bizzat kendisi bilgi veren Başkan Bülent Öz, yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Vaiz Mustafa Sokakta istenilen Otopark Alanı ve Çevre Düzenlemesi, Oturma Grubu ile Aydınlatma Çalışmalarını içeren üç alternatifli proje için vatandaşlarımıza broşür dağıttık, bununla birlikte konu hakkında vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunduk. Sokakta ikamet eden vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan kendi tercihlerini yansıtacak oylarını "oy sandığına" atmalarını istedik, çıkan neticeye uygun olarak "çoğunluğun" sesine kulak vererek gerekli çalışmalarımızı bir an evvel hayata geçireceğiz." diye bilgi verdi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu
Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu
Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu
Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu

Çan Belediyesi, Bülent Öz, Sandık, Çan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çan Belediyesi sokakta yapılacak değişiklik için sandık kurdu - Son Dakika


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