Çan Belediyesi tarihi mezarlığı açık havuz kent kütüphanesine dönüştürmek için proje hazırladı - Son Dakika

Çan ilçesinin tarihine ışık tutacak Osmanlı kitabelerini restore edip günümüz Türkçesine çevirisini yapmak için başlattığı çalışmanın ilk etabı tamamlandı.

Halk arasında fabrika mezarlığı olarak bilinen eski şehir mezarlığında, Çan Belediyesi tarafından ilçenin 300 yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Mezar taşlarından bir kütüphane dokümantasyonu ve açık hava müzesi oluşturmak için yaklaşık 1 yıldan fazla titiz çalışmalar yürüten emeği çok fazla olan restoratör Ediz Çakır ile birlikte Çanakkale Şehitler Abidesinin temellerinde çalışmış belki de yaşayan son ustası 83 yaşındaki Hüseyin Boran ile Çan ve ilçemizin tarihi hakkında görüş fikirlerini aldık. Restoratörümüz Ediz Çakır'ın yaptığı çalışmalar sonucunda ilçemizde 1700'lü yıllarda var olmuş olan Mehmet Emin Efendi vakfının ilçe mezarlığından başlayan köylerimizi ve komşu ilçelerimizi de içine alıp Edremit körfezine kadar uzanan çok geniş öyküsünü hazırladık. İlçe mezarlığımıza Çan Pazarı Ekabir Kabristanlığı adını vermeye kara verdik. Bu mezarlığın bir açık havuz kent kütüphanesine dönüştürmek için proje hazırladık. Bölgemizin ve ülkemizin sayılı kuruluşları arasında yer alan Kale Grubuna ve Hacı İbrahim Bodur vakfına bu projemizi sunduk. Kendilerinden destek talebinde bulunduk. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçemizde kadılık yaptığını bildiğimiz Hacı Mehmet Emin Efendinin dışında Emin efendi zade Ebubekir Efendi ve Hacı İbrahim Efendi'nin de kadılarımızdan olduğunun tespitini yaptık. Yine araştırmacı restoratörümüzün çalışmaları sonucunda köylerimizde de yüzlerce kitabenin olduğunu tespit ettik. Bir çok Osmanlı taş sanatının örneklerinin bulunduğu mezarlığımızda ve köylerimizde 23 çeşit kavuk tipinin bulunması Çan'ın 300 yıllık geçmişinde ekonomik ve kültürel olarak gelişmiş bir ticaret merkezi olduğunu belgeledik. Eski mezarlık çok uzun süredir bakımsız kaldığı için ilçemizde yaşayan Cumhuriyet dönemi sonrası yapılan definleri hatırlayan büyüklerimiz ile mezarlıkta söyleşiler yapıyoruz. İsimsiz mezarlıkların tespitinde onların hatıralarından yararlanıyoruz. Geçmişi 300 yıllık olan mezarlığımızda amacımız tarihte önemli yere sahip olan ilçemize dair birçok yeni bilgiyle günümüzü aydınlatmak ve yeni çağlara aktarabilmektir. Devam eden çalışmalarımız sonucunda daha detaylı bilgiyi içeren dokümanları mezarlığımızda sergileyeceğiz. Tarih ve bilgi dolu söyleşimiz çok yakında Çan Belediyesi TV'de yayınlayacağız" dedi. - ÇANAKKALE