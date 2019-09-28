Son Dakika Haberleri: Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti

26 dakika önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede evinden çeşitli sebeplerden dolayı çıkamayan yaşlı ve yatalak vatandaşların kişisel bakımlarının giderilmesini sağlıyor.

Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede evinden çeşitli sebeplerden dolayı çıkamayan yaşlı ve yatalak vatandaşların kişisel bakımlarının giderilmesini sağlıyor.


Başkan Bülent Öz, eşi Şebnem Öz ile birlikte ilçede bulunan yaşlı ve yatalak vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi. Başkan Öz, "Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kişisel bakımlarının giderilmesi açısından hizmetimizi sağlıyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuz anne ve babalarımızı bugün de eşim ile birlikte ziyaret ettik. Bu şekilde hem kişisel olarak yaşlılarımızın sorunlarını dinliyoruz hem de yalnız olmadıklarını her zaman yanlarında olduğumuzu kendilerine bildiriyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı
Bursa annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı Hasar gören Marmaraereğilisi Kaymakamlık binası taşınıyor Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 18:02:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan belediyesinden evde kişisel bakım hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]