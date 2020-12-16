Çan Belediyesinden sağlıkçılara vitamin desteği - Son Dakika

Çan Belediyesinden sağlıkçılara vitamin desteği
16.12.2020 13:35
Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yerli malı haftası sebebiyle sağlıkçılara yerli malı ürünler hediye etti.
Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yerli malı haftası sebebiyle sağlıkçılara yerli malı ürünler hediye etti.
Yerli üretimi ve tüketimi teşvik edici yerli malı haftası sebebiyle Çan Devlet hastanesi personellerine vitamin kaynağı meyveler ikram ettiklerini belirten Başkan Öz, "Yerli malı ekonomiye can, toprağa bereket ve geleceğe güç verir. Bu süreçte en fedakar çalışanlarımız olan sağlık personellerimize, Çan Devlet Hastanesi Başhekimi Gürkan Çoban nezdinde tüm hastane personeline verilmek üzere meyveler ikram ettik. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi. - ÇANAKKALE
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