Son Dakika Haberleri: Can Bonomo: Baba olmak istiyorum
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Can Bonomo: Baba olmak istiyorum

6 saat önce

Geçen yıl oğlu Güney'i kucağına alan Sarp Apak, "Babalık muhteşem bir şey" dedi.

Can Bonomo: Baba olmak istiyorum, System.String[]

Geçen yıl oğlu Güney'i kucağına alan Sarp Apak, "Babalık muhteşem bir şey" dedi. Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo da "Ben de baba olmayı çok istiyorum ama her şeyin bir zamanı var" diye konuştu.

Öykü Karayel, Can Bonomo, Sarp Apak, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 
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