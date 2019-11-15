Can Bonomo: Baba olmak istiyorum
6 saat önce
Geçen yıl oğlu Güney'i kucağına alan Sarp Apak, "Babalık muhteşem bir şey" dedi.
Geçen yıl oğlu Güney'i kucağına alan Sarp Apak, "Babalık muhteşem bir şey" dedi. Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo da "Ben de baba olmayı çok istiyorum ama her şeyin bir zamanı var" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12
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