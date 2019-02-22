Son Dakika Haberleri: Can Bonomo'dan Albüm Habercisi Yeni Single "Bardak Taşıyor"

Can Bonomo'dan Albüm Habercisi Yeni Single "Bardak Taşıyor"

50 dakika önce

Can Bonomo, Nisan ayında "Ruhum Bela" adıyla piyasaya süreceği 5. albümü öncesi, albümün çıkış şarkısı olan "Bardak Taşıyor"u dinleyicileriyle buluşturdu.

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Can Bonomo, Nisan ayında "Ruhum Bela" adıyla piyasaya süreceği 5. albümü öncesi, albümün çıkış şarkısı olan "Bardak Taşıyor"u dinleyicileriyle buluşturdu.

Dostları ve takipçileri ile aynı klipte! Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Can Saban'a ait olan ve kayıtları Ali Rıza Şahenk, tarafından The FatLab'de gerçekleşen şarkının klibinde yakın dostları ve takipçilerinden oluşan 45 kişilik bir ekip yer aldı. Onur Işıksalan'ın yönettiği klip özel bir at çiftliğinde çekildi ve akşam saatlerinde başlayan set, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Can Bonomo, albüm habercisi "BARDAK TAŞIYOR" şarkısının klibi ile ilgili duygularını: ""Klipte bizi yalnız koymayan sıkı takipçilerimizi, canım dostlarımı ve ailemi bir kere daha selamlıyor, gözlerinden öpüyorum. Yolu açık olsun." şeklinde ifade etti.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:01 

Can Bonomo, Müzik
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