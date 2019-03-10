Son Dakika Haberleri: Can Bonomo Hayranlarıyla Buluştu

Can Bonomo Hayranlarıyla Buluştu

1 saat önce

Can Bonomo Akasya'da sahne aldı.

Can Bonomo Hayranlarıyla Buluştu, System.String[]
Can Bonomo Akasya'da sahne aldı.

Akasya, beşinci yaşını kutladığı Akasya Kar Festivali'nde Can Bonomo'yu ağırladı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Bonomo'yu yüzlerce seyirci coşkuyla karşıladı. Misafirlerini birbirinden eğlenceli, aksiyon dolu etkinlikleriyle

ağırlayan Akasya'da ringo rampası ve serbest düşüş kulesi başta olmak üzere eğlenceli aktiviteler yer aldı. Festivalin ikinci gününde Can Bonomo renkli müzikal sahnesiyle ziyaretçilerle buluştu.

Sahnede büyük bir coşkuyla karşılaşan Bonomo, "Akasya'nın beşinci yaşını kutlamak için buradayız" ifadesini kullandı. Tüm şarkılarını misafirlerle birlikte seslendiren Bonomo, Nisan ayında çıkacak olan yeni albümünün

heyecanını paylaştı. Bonomo, doğumu ve vefatı mart aylarında gerçekleşen usta oyuncu Sadri Alışık'ı unutmadı ve 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' şarkısı ile andı.

Snowboard sporcuları 90 ton karla yapılacak platformda tüm becerilerini sergilediği festivale binlerce seyirci katılım gösterdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Kar, Can Bonomo, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez Nişanlandı Kenan Doğulu ile Boşanma Aşamasına Geldiği Konuşulan Beren Saat'ten Yeni Paylaşım

Muazzez Ersoy, Konser Afişinde Lady Gaga'ya Benzedi Photoshopun Ayarını Kaçıran Şeyma Subaşı, Sosyal Medyanın Diline Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:54:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Bonomo Hayranlarıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]