Son Dakika Haberleri: Can Bonomo ile Grup Gündoğarken Akmerkez'de sahne aldı
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Can Bonomo ile Grup Gündoğarken Akmerkez'de sahne aldı

44 dakika önce

Rock müziğin sevilen isimlerinden Can Bonomo, Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta "Yıldızlı Buluşmalar"ın konuğu oldu.

Can Bonomo ile Grup Gündoğarken Akmerkez'de sahne aldı, System.String[]

Rock müziğin sevilen isimlerinden Can Bonomo, Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta "Yıldızlı Buluşmalar"ın konuğu oldu.

Akmerkez'den yapılan açıklamaya göre, şarkıcı Can Bonomo, Akmerkez Üçgen Teras'ta müzik ve sohbet dolu bir akşam yaşattı. Grup Gündoğarken ile "Yıldızlı Buluşmalar"a konuk olan Bonomo, akustik performans sergiledi. Şarkılarının yanı sıra sohbetiyle de seyircilerin beğenisini kazanan Bonomo, Grup Gündoğarken'in samimi sohbetine öyküleriyle eşlik etti.

Sahnede Sadri Alışık ve Küçük İskender'i andı


Binlerce seyircinin katılım gösterdiği etkinlikte Bonomo, Gündoğarken grubu ile Olacak O Kadar'ı seslendirerek konsere başladı ve sevilen şarkılarını söyledi. Şiir kitapları da olan sanatçı, geçen günlerde hayatını kaybeden şair Küçük İskender'den de bir şiir okudu.


Can Bonomo, Sadri Alışık'I ise "Dedemle ben çok yakın arkadaştık. Birlikte 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' filmini izlerdik sıklıkla. Oradan aklımda kalan bir şarkı olan Ali Baba'yı çok severim ve Sadri Alışık'a o yaşlardan beri çok büyük saygı duyarım." sözleriyle andı.


Seyirciden büyük alkış alan Bonomo ve Grup Gündoğarken, Sadri Alışık'ın meşhur karakteri Turist Ömer ile özdeşleşen selamıyla programı tamamladı.

Grup Gündoğarken, Sadri Alışık, Can Bonomo, Akmerkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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