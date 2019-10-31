Son Dakika Haberleri: Can Bonomo ile Öykü Karayel aynı klipte
Son Dakika Magazin Can Bonomo ile Öykü Karayel aynı klipte

Can Bonomo ile Öykü Karayel aynı klipte

7 saat önce

'Ruhum Bela' şarkısının klibi için ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturan Can Bonomo, klipte yer alan kafe sahnesinde eşi Öykü Karayel, arkadaşı Can Temiz ve Can Temiz'in eşi Burcu Erim'e de yer verdi.

Can Bonomo ile Öykü Karayel aynı klipte, System.String[]

'Ruhum Bela' şarkısının klibi için ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturan Can Bonomo, klipte yer alan kafe sahnesinde eşi Öykü Karayel, arkadaşı Can Temiz ve Can Temiz'in eşi Burcu Erim'e de yer verdi.

Öykü Karayel, Can Bonomo, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:27 
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