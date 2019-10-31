Can Bonomo ile Öykü Karayel aynı klipte
7 saat önce
'Ruhum Bela' şarkısının klibi için ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturan Can Bonomo, klipte yer alan kafe sahnesinde eşi Öykü Karayel, arkadaşı Can Temiz ve Can Temiz'in eşi Burcu Erim'e de yer verdi.
'Ruhum Bela' şarkısının klibi için ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturan Can Bonomo, klipte yer alan kafe sahnesinde eşi Öykü Karayel, arkadaşı Can Temiz ve Can Temiz'in eşi Burcu Erim'e de yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:27
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