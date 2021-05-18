Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi - Son Dakika

Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi

18.05.2021 12:53
Can Bonomo,

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, İsrail güçlerinin Filistin saldırıları sonrasında bir Instagram kullanıcısının yapmış olduğu, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" şeklinde gelen yorum üzerine adeta küplere bindi. Söz konusu yoruma yanıt veren Bonomo, "Sizler ırkçısınız çocuklar. Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. İşin b... kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sürekli kullandığı aksesuarı olan şapkasını SMA hastası bir bebek için yardım amaçlı sosyal medya üzerinden satışa çıkaran şarkıcı Can Bonomo, bu paylaşımına gelen yoruma epey sinirlendi.

"BU DÜNYANIN PROBLEMİ SİZLERSİNİZ"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Bonomo'ya bir takipçisinden, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" şeklinde yorum geldi. Can Bonomo gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, "Ben İsrail asılı değilim İspanyol kökenli bir Türk'üm. Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlatmadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor. Filistin'de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirttim. Daha önce de belirtmiştim. Dünyayı Instagram'dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz sanıyorum. Sizler ırkçısınız çocuklar.

Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. Sosyal medya hesaplarınıza bayrak koyduğunuz zaman elinizden geleni yapmış olduğunuzu varsayıyor ve vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. İşin b... kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz. İnsanlığa biraz değer veriyorsanız gerçek yetişkinler olana, insanı etnik kimliğiyle, denk geldiği coğrafyayla değil, salt insanlığıyla tanıyıp tutmaya başlayana kadar çürük fikirlerinizi kamu nezdinde beyan etmeyin; aksiyon almayın. Bunu 100 sene önce başarabilmiş olsaydık zaten konuşmuyor olurduk bunları şimdi" ifadelerini kullandı.

İşte Bonomo'nun o paylaşımı:

'Keşke Yahudilerin yaptığına bi tepki verseydiniz' yorumu Can Bonomo'yu küplere bindirdi

"BEN TÜRK'ÜM, YAHUDİ OLMAK BİR DİNDİR"

Can Bonomo, Eurovision'a katıldığı dönem, Musevi kimliği ile ilgili yapılan yorumlara da yanıt verdiği bir programda "Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim" demişti.

Can Bonomo, Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz yorumu üzerine küplere bindi

Can Bonomo, Instagram, Filistin, İsrail, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Can Bonomo, 'Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz' yorumu üzerine küplere bindi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (30)
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