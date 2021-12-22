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Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti - Son Dakika

Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti

22.12.2021 12:19

Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti Edirne'de dondurucu soğukta başıboş bir şekilde saatlerce can çekişen atı ölüme terk etmeyen Veteriner Hekim Uluç Erkan'ın ve duyarlı vatandaşların verdiği mücadele insanlık ölmemiş dedirtti.

Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti

EDİRNE - Edirne'de dondurucu soğukta başıboş bir şekilde saatlerce can çekişen atı ölüme terk etmeyen Veteriner Hekim Uluç Erkan'ın ve duyarlı vatandaşların verdiği mücadele insanlık ölmemiş dedirtti.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının -4 derece ölçüldüğü Edirne'de, sahibi tarafından Sarayiçi Er Meydanı'nda ölüme terk edilen atın can çekiştiğini gören güvenlik görevlisi durumu yetkilileri bildirdi. Görüşmelerin ardından atın bulunduğu bölgeye gelen serbest veteriner hekim Uluç Erkan, ölümle burun buruna olan atın tedavisine başladı. Çevreden geçen duyarlı vatandaşlar da, veteriner hekim Erkan'a yardım etti.

Veteriner tedavi etti, vatandaşlar donmasın diye masaj yaptı

Veteriner hekim Uluç Erkan, can çekişen ata müdahale ederken sağduyu sahibi vatandaşlar da ata masaj yaparak ısınmasını sağladı. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından at tedaviye olumlu cevap verdi. Kontrollü şekilde ayağı kaldırılan at, gerekli bakımı yapılmak üzere bölgedeki bir çiftliğe götürüldü. Atın ayağa kalkıp adım attığını gören vatandaşlar mutluluk yaşadı.

Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti

Güvenlik Görevlisi, Veteriner, Edirne, Masaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Veteriner hekim ve vatandaşların duyarlı davranışı 'insanlık ölmemiş' dedirtti - Son Dakika


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