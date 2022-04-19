'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi' - Son Dakika
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'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'

19.04.2022 09:02
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'

SON yıllarda balık ölümleri ve suyunun renginin zaman zaman değişmesiyle gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'nün biyolojik yöntemle kurtarılabilmesi için proje hazırlandı.

SON yıllarda balık ölümleri ve suyunun renginin zaman zaman değişmesiyle gündeme gelen Küçükçekmece Gölü'nün biyolojik yöntemle kurtarılabilmesi için proje hazırlandı. Proje kapsamında, gölün çeşitli yerlerinden ve su kaynakları giriş noktalarından alınan su ve çamur örneklerine 'Yararlı' olarak nitelendirilen bakteriler bırakılarak nasıl tepki alınacağı araştırılacak.

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile Kent Kültür Kalkınma Derneği tarafından Küçükçekmece Gölü için hazırlanan proje ve laboratuvar kamuoyuna tanıtıldı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ile Sağlık Dairesi yöneticilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığı toplantıda proje ile ilgili bilgiyi Su bilimleri Mühendisi Aslan Kılıç verdi. Avcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nde görevli Kılıç, Küçükçekmece Gölü'nün 1950-60'lı yıllarda insanların balık tutup avlandığı, su sporlarını yaptığı, yüzdüğü bir lagün olduğunu, çevresindeki yapılaşma ve sanayi atıklarının bırakılmasından dolayı çok kirlendiğini söyledi. Aslan Kılıç, şöyle dedi:

"Küçükçekmece Lagünü'nün dibinde inanılmaz derece ağır metaller, organik kirleticiler, azot ve fosfor birikimi meydana geldi. Son dönemde artık göl bunları taşıyamaz hale geldi. Alg çoğalması ile balık ölümleri görülmekte. Küçükçekmece lagünü, sıradan bir göl değil. Sit alanı içerisinde yer aldığı için dip çamurunu kepçe makine veya başka türlü temizleme imkanımız yok. Biyolojik temizleme yöntemini kullanmamız gerekiyor. İnsanlar tarafından kullanılan organik yapıya sahip, dünyanın birçok yerinde kullanılmış olan probiyotik (sindirim sisteminiz için faydalı olan mikroorganizma) bakretiler ve etkin mikroorganizmalar kullanılarak dip çamurunun azaltılması askıdaki maddelerin yok edilmesi ve karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementleri olarak bilinen  ametallerin indirgenmesi şeklinde bir çalışma yaptık. Bilim ışığında ve hocalarımızın, üniversitelerimizin, kurumlarımızın göstermiş olduğu yolda bunu yapmak istiyoruz. Dünyada bunun birçok örneği var ama Küçükçekmece gibi özel bir alanda uygulaması yok."Proje ile Küçükçekmece'de çeşitli noktalardan göl suyu ve çamurunu alarak bu probiyotiklerin arasındaki etkileşimin izlenmesi, 15 günlük gözlemler ardından modellemenin genişletilmesi hedeflendi. İkinci aşamada Küçükçekmece Gölü'nü besleyen derelerden su girişi olan noktaların yanı sıra gölün deniz ile birleştiği noktalardan dip çamurları ve su örnekleri alıp bu probiyotik ve etkin mikroorganizmaların etkileşim ve sonuçları değerlendirilecek. Sonuçlara göre yapılacak çalışmanın kapsamı belirlenecek.Su bilimleri Mühendisi Aslan Kılıç, Küçükçekmece'nin temizlenmesinde insan sağlığı için yararlı olan ve insan vücudunda da yer alan probiyotiklerden yararlanmayı hedeflerken, temizlik için hiçbir kimyasal veya başka bir materyal kullanmayacaklarını vurguladı. Kılıç, "Göl dibinden çamur temizlemeyeceğiz. Eko sistemi bozacak bir şey yapmayacağız. Göl için yararlı bakterileri belirleyecek kirleticileri ve tuzları yok etmelerini hedefliyoruz. Bu çalışma için yaklaşık 2 yıl gibi süreyi öngörüyoruz 14 gün içerisinde fiziksel değerler alınacak. Projemizde elde edilecek sonuçlara göre Küçükçekmece Lagünü'nün kendini temizlemesi ve normal hale gelmesi 2 yılı bulacaktır. Hangi bakterilerin alınıp hangilerinin çıkarılacağı laboratuvar çalışmaları ile belirlenecektir" diye ekledi.


'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
YORUMLAR
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, Aslan Kılıç, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi' - Son Dakika


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