Can Çobanoğlu'nun acı günü

A Milli Takım eski Menajeri Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takım eski Menajeri Can Çobanoğlu'nun babası Hıfzı Çobanoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Hıfzı Çobanoğlu'na Allah'tan rahmet; Sayın Can Çobanoğlu, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL