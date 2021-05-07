Can Çobanoğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Zincirlikuyu Camii'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi , Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar ve Can Çobanoğlu'nun yakınları katıldı.

Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak!