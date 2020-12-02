Çan'da 1225 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1225 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin sahte/kaçak alkollü içki, etil/metil alkol suçlarına yönelik araştırmaları sonucunda, Çan ilçesinde yapılan operasyonda sahte alkollü içki imalatında kullanıldığı tahmin edilen 1225 litre etil alkol bulundu.

Olayla ilgisi olduğu idida edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.