Çan'da 2 köye Covid-19 karantinası - Son Dakika

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplanan Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , artış görülen korona virüs vak'alarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak maksadıyla ilçeye bağlı Duman köyü ile Doğancılar köyü Manyasoba mezraının 10 gün süreyle karantina altına alındığını belirtti. - ÇANAKKALE

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