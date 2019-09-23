Son Dakika Haberleri: Çan'da 90 ton saman kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çan'da 90 ton saman kül oldu

38 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde çıkan yangında 90 ton saman balyası tamamen yandı.

Çan'da 90 ton saman kül oldu, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde çıkan yangında 90 ton saman balyası tamamen yandı.


Edinilen bilgiye göre, Etili köyünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dışarıda bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Seramik fabrikası yanında çıkan yangına Çan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Etili köyünde bulunan itfaiye ekibi anında müdahale etti. Yangını kontrol altına alınamayınca Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerinde söndürme çalışmalarına katıldı. Çevreye sıçramadan kontrol altına alınan yangında Ahmet A'ya ait 90 ton saman tamamen yandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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