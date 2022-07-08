Çan'da anız yangını - Son Dakika
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Çan'da anız yangını

08.07.2022 16:03
Çan'da anız yangını

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyü yakınlarında anız yangını çıktı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Çan'ın Koyunyeri köyü yakınları Doğandere mevkiinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çan Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 dönüm tarım arazisi ve içinde bulunan yaklaşık 200 adet saman balyası kül oldu.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çan'da anız yangını - Son Dakika

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