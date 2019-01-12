Son Dakika Haberleri: Çan'da Avcı Pilavı Gecesi Düzenlendi

Çan'da Avcı Pilavı Gecesi Düzenlendi

44 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde Avcılık ve Atıcılık Derneğince düzenlenen avcı pilavı gecesi düzenlendi.

Çan'da Avcı Pilavı Gecesi Düzenlendi, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde Avcılık ve Atıcılık Derneğince düzenlenen avcı pilavı gecesi düzenlendi.

Çan ilçesine bağlı Uzunalan köy kahvesinde bir araya gelen avcılar, yaban hayatının korunması konusunda fikir alış verişinde bulundular. Gecede avcılara teşekkür eden Uzunalan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Burhan Uğur, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz Avcı gecesinde arkadaşlarımızın daha önceden avladıkları tavşan ve çulluklardan hazırladığımız avcı pilavı, ayran ve tatlıları misafirlerimize ikram ettik" dedi.

Geceye Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Terzialan Belde Başkanı Ahmet Tümer, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ünsal Dirlik, AK Parti Çan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Yılmaz ile avcılar katıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Terzialan, Çanakkale, Güncel
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