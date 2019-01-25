Çan'da Avcılar Tavşan Etinden Hayır Yemeği Düzenledi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyünde faaliyette bulunan Etili Avcılık ve Atıcılık Derneğine üye avcılar avladıkları 6 adet tavşanın etinden yapılan geleneksel tavşan pilavında avcılar bir araya geldi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyünde faaliyette bulunan Etili Avcılık ve Atıcılık Derneğine üye avcılar avladıkları 6 adet tavşanın etinden yapılan geleneksel tavşan pilavında avcılar bir araya geldi.



Çan ilçesine Bağlı Etili köyünde, Etili Avcılık ve Atıcılık Derneğince düzenlenen hayır yemeği etkinliğine Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cengiz Mete Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, CHP Çan İlçe Başkanı Ümran Aydın, Etili Köy Muhtarı Ersin Güven, İl Genel Meclis Üyeleri, STK Başkanları ile avcılar katıldı.



2018-2019 Av sezonunda üye avcıların avladığı 6 adet tavşanın etinden pilav pişirdiklerini belirten Etili Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Mehmet Çağlayan, "Geleneksel hale getirdiğimiz tavşan pilavı hayrımızda avcı arkadaşlarımızla av sezonu hakkında sohbetler yapıyoruz. Üyelerimizin kaynaşmasını sağlıyoruz. Bu yılda tavşan etinden yapılan bulgur pilavımızı gecemize katılan tüm misafirlere ikram ettik. Hayrımızı önümüzdeki yıllarda da yapılmasını sürdüreceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

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