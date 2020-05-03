Çan'da bir evde kumar oynadığı iddia edilen 9 kişiye para cezası - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde kumar oynadıkları iddiasıyla 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı yönündeki ihbar üzerine bir adrese gitti.

Şüpheli 9 kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun salgına yönelik aldığı tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 39 bin 375 lira cezası verilerek, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan da adli işlem yapıldı. Ev sahibi hakkında ise kumar oynamak ve oynayanlara yer sağlamak suçlarından işlem başlatıldı.

Öte yandan, bu sırada evde bulunduğu ileri sürülen Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, yazılı bir açıklama yaptı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim ve kumar oynadığım iddiası tamamen gerçek dışıdır. Zira iş yerimin bulunduğu ve ikamet ettiğim Çan ilçesinde salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı hiç ilan edilmemiştir. Dolayısı ile olmayan bir yasağın ihlali de söz konusu değildir. Şahsım uzun yıllardır Çan ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Hemşehrilerim tarafından sevilen ve sayılan bir konuma sahibim. Bahse konu olay gecesi muhasebesine baktığım bir mükellefim tarafından çay içmek üzere esnaf arkadaşların da bulunduğu bir eve davet edildim. Saat 02.30 sularında davet edildiğim yere intikal ettim. Çay içtiğimiz sırada emniyet güçleri kapıya gelerek işlem yapmak istediler. Orada tutulan tutanakta da açıkça ifade ettiğim gibi ne öncesinde ne de olay günü kumar oynamış değilim. Hal böyle iken servis edilen bu yalan ve yanlış haber ile şahsımın karalanmak istemesini şiddetle kınıyorum. Ayrıca bu hususta saklı olan tüm hukuki haklarımı da kullanacağım."