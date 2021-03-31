Çan'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yaykın köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Yaykın köyüne 31.03.2021 tarihinden itibaren 10 gün boyunca giriş çıkışlar kısıtlandı. Çan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemiz Yaykın Köyünde saptanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri doğrultusunda 31.03.2021 Çarşamba saat 00: 00 dan itibaren 10 gün süreyle bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE