Çan'da cadde ve sokaklara 'atomizer' dezenfeksiyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çan'da cadde ve sokaklara 'atomizer' dezenfeksiyon - Son Dakika

Çan'da cadde ve sokaklara 'atomizer' dezenfeksiyon

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar atomizör ilaçlama yöntemiyle dezenfekte ediliyor.

Çan'da cadde ve sokaklara 'atomizer' dezenfeksiyon, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar atomizör ilaçlama yöntemiyle dezenfekte ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, Çan Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları atomizör ilaçlama yöntemiyle dezenfekte ediyor. Konuyla ilgili Çan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında belediyemizce daha geniş ve daha kapsamlı bölgelere nüfus eden atomizör ilaçlama yöntemi ile caddelerimizi ve sokaklarımızı dezenfekte faaliyetlerine devam ediyor, etki gücümüzü artırarak çalışmalarımızı daha kısa ve etkili oranda sürdürüyoruz. İlçemizin ana arterleri başta olmak üzere renksiz, kokusuz ve insan sağlığına zarar vermeyen atomizer ilaçlama aracı ile İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerimizin caddelerine, sokaklarına ulaşarak dezenfekte çalışmalarımıza devam ettik. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarına atomizer ilaçlama yönetimi ve dezenfekte çalışmaları ile belediyemiz ekipleri ve ekipmanları tarafından yürütülecektir" denildi.


Ankara Ticaret Odası, Çan Belediyesi, Koronavirüs, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:00 Kaynak: DHA

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