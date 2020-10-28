Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

28.10.2020 15:36
Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor, System.String[]

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Çan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs salgının gündeme geldiği ilk günden itibaren her bir birimi ile etkin bir çalışma yürüten Çan Belediyesi, artan kovid-19 vakaları sonucunda ilçedeki sosyal alanları ve iş yerlerini dezenfekte etme çalışmalarını sürdürüyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz çalışmalar hakkında, "Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, sosyal alanlarımız ile birlikte esnaflarımızın talepleri doğrultusunda iş yerlerinin dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. Ekiplerimiz ilçemizde düzenli olarak ilaçlama faaliyetlerini yerine getiriyor" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çan Belediyesi, Koronavirüs, Çan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kaan Yıldırım'dan Hadise ile evleneceği yönündeki iddialara cevap MEB 81 il müdürlüğüne gönderdiği kararla okullardaki sınav sürecini belirledi Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi Oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan eski Süper Lig oyuncusu Cevher Toktaş ilk duruşmada savunma yapmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlar, namussuzlar İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım Saadet Işıl Aksoy, bebeğinin yüzünü neden göstermediğini açıkladı: Sapıklar varken paylaşmam Hayatını bu işten kazanıyor! Görme engelli genç, çektiği fotoğraflarla büyülüyor
Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz         
15:07
Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi         
14:16
Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Vestel, iki İngiliz beyaz eşya firmasını satın aldı Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Vestel, iki İngiliz beyaz eşya firmasını satın aldı         
13:47
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş         
13:28
Şömine süsü olarak kullandığı kafatası, 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı Şömine süsü olarak kullandığı kafatası, 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı         
13:01
Son Dakika! Ermenistan ordusu Berde şehir merkezini vurdu: 20 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika! Ermenistan ordusu Berde şehir merkezini vurdu: 20 kişi yaşamını yitirdi         
12:54
Erzincan'da 4,3 büyüklüğündeki deprem, bazı yapılarda çatlaklar oluşturdu Erzincan'da 4,3 büyüklüğündeki deprem, bazı yapılarda çatlaklar oluşturdu         
12:28
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Özel derste istismarın cezası kesildi! Fizik öğretmenine 25 yıl hapis Özel derste istismarın cezası kesildi! Fizik öğretmenine 25 yıl hapis         
11:21
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Tarihi camideki tepki çeken tasarruflu ampuller kaldırılıyor Tarihi camideki tepki çeken tasarruflu ampuller kaldırılıyor         
10:52
Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım         
10:27
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 15:46:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çan'da dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei