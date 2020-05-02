Çan'da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü - Son Dakika

Çan'da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü
6 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 9 şahsa toplamda 39 bin 375 lira para cezası kesildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde emniyet müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 9 şahsa toplamda 39 bin 375 lira para cezası kesildi.
Çan'da bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk Mah. İbrahim Bodur Cad. üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Evde kurulan masalarda kumar oynayan 9 kişi suçüstü yakalandı. Kiraladıkları apartman dairesini kumarhaneye çevirmek suretiyle Korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan 9 şahsa kumar oynamaktan ve hıfzıssıhha kurul kararına uymamaktan toplam 39 bin 375 TL para cezası uygulanırken, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan da adli işlem başlatıldı. Yeri kiralayan işletmeciye de kumar oynama ve yer temin etmekten dolayı adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 12:38 Kaynak: İHA
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