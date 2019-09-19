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Çan'da Gaziler Günü programı

24 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.


Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Şehir Meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Kaymakamlık, belediye ve Muharip Gaziler Derneğinin çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çan Temsilcisi Ahmet Biçer, "Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygı ile anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyoruz" dedi.


Törene Kaymakam Mustafa Gürdal, Belediye Başkan Vekili Nursevim Türer, Garnizon Komutanı Askerlik şubesi Başkanı Pers. Ast. Ahmet Boz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Jandarma Komutanı Jan. Tğm. Levent Çalış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, STK başkan ve yöneticileri katıldı. - ÇANAKKALE

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Kaymakamlık, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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